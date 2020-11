Jessica Mazzoli: "Mandavo le foto del mio seno a Morgan per non perdere gli alimenti"

IPA

Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan con cui ha avuto la figlia Lara, lancia pesanti accuse al cantautore. "Da quando ho rifatto il seno mi chiede di mandargli foto a petto nudo - ha detto in un'intervista al settimanale "Nuovo" -. Alla fine ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento. So che sarò criticata ma l'ho fatto solo per mia figlia".