Jennifer Lopez e il fidanzato Alex vendono casa (appena comprata) a Manhattan: 17,5 milioni di dollari

Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez hanno bisogno di più spazio per la loro nuova famiglia e hanno così deciso di vendere il loro appartamento di New YorK, comprato appena pochi mesi fa, nel marzo 2018. Il nido della coppia a Manhattan, 432 di Park Avenue con vista du Central Park, misura 370 metri quadrati e, acquistato per 15 milioni di dollari, ora è in vendita a 17,5, mobili esclusi...