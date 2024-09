Il primo red carpet in solitaria di Jennifer Lopez è stato al Toronto International Film Festival per l'anteprima mondiale di "Unstoppable" sulla stella del wrestler Anthony Robles. In quell'occasione è stata notata durante una chiacchierata intima con Matt Damon, migliore amico di Ben Affleck. Le chiacchiere su un flirt in corso ci hanno messo poco a circolare ma altrettanto velocemente sono state messe a tacere. Pare che JLo abbia insistito per parlare del suo ex marito ma l'attore abbia tagliato corto dicendo "che non era lì per parlare di Ben", e che "lo sosterrà sempre, non importa cosa accada".