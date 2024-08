Gli amici della coppia hanno confessato in forma anonima e in esclusiva al "DailyMail" i particolari del divorzio tra la popstar 55enne e l'attore 51enne. Pare che ci sia stato un ultimo tentativo di riconciliazione nelle ultime settimane che però è fallito: I documenti per il divorzio della coppia sono finalizzati circa un mese fa, ma non sono stati ancora consegnati. Stanno aspettando il momento giusto, a quel punto rilasceranno una dichiarazione congiunta in cui diranno di quanto amore provano l'uno per l'altro e di come hanno lottato per farlo funzionare, ma che non ci sono riusciti. Alla fine non sono riusciti a raggiungere un compromesso. Ciò che avevano prima non c'è più ed entrambi lo hanno accettato". Il Dayily ha contattato i rappresentanti di Affleck e Lopez per un commento che però non è mai arrivato.