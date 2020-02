Jennifer Aniston, a 51 anni più sexy e seducente che mai: "Cresciuta con una famiglia destabilizzante...  ora voglio dei figli"

Ha compiuto 51 anni l'11 febbraio e la bellezza e il fascino di Jennifer Aniston sembrano addirittura aumentare. In un raffinato servizio fotografico su " Interview Magazine ", in cui viene intervistata dall'amica e collega Sandra Bullock , l'attrice posa mostrando la sua linea impeccabile e curve da capogiro e dice: "Nel mio futuro vedo bambini correre...".

Jennifer Aniston, 51 anni e non mostrarli Tgcom24 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE: Jennifer Aniston e Brad Pitt, ecco il bacio che tutti aspettavano

Giacca di pelle nera, niente pantaloni, le lunghe gambe sinuose in vista e stivali oltre al ginocchio, la star di "Morning Show" è la cover girl di marzo della rivista: bella, sensuale e terribilmente seducente.

"Mi sono sempre sentita insicura durante la mia infanzia" dice la Aniston rispondendo alle domande della collega Sandra Bullock: "Sono cresciuta in una famiglia destabilizzata in cui ho visto adulti essere scortesi l'uno con l'altro... e questo mi ha fatto pensare: Non voglio diventare così". La Aniston si apre anche sul difficile rapporto con la madre Nancy, morta nel 2016 e sulla pesante eredità di quella relazione. "Ne sono uscita... ho superato e devo comunque ringraziare i miei genitori per questo, per come sono diventata...".

"Cosa ti permette di rimanere vivace ed evitare di scoraggiarti quando le cose non vanno nel modo giusto?" le chiede la Bullock. "Puoi essere arrabbiato o essere un martire o puoi dire ‘Hai dei limoni? Facciamo la limonata", risponde scherzando la Aniston, che sul suo futuro aggiunge: "C’è un piccolo screenshot nel mio cervello, dove sento l’oceano, vedo l’oceano, sento risate, vedo bambini correre, sento ghiaccio in un bicchiere, sento l’odore di cibo in cottura. Questa è la gioiosa istantanea nella mia testa".