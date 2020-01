Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Si sarebbero già visti in gran segreto cinque volte

Brad Pitt e Jennifer Aniston, un amore lungo vent'anni IPA 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 22 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 IPA 15 di 22 IPA 16 di 22 IPA 17 di 22 IPA 18 di 22 IPA 19 di 22 IPA 20 di 22 IPA 21 di 22 IPA 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il bacio tra Jennifer Aniston e Brad Pitt,nel backstage dei Sag Awards, ha mandato in estasi i fan e a quanto pare non sarebbe l'unico indizio di un ritorno di fiamma. A quanto riporta il "Mirror", infatti, alcuni amici hanno confermato che i due ex hanno ripreso a frequentarsi. Si sarebbero visti in gran segreto almeno cinque volte, incluso un appuntamento nella villa di Jennifer a Bel Air durante le vacanze natalizie.