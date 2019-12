Jefeo da "Amici" a "Sanremo giovani": ecco il video di "Un, due, tre, Stella"

Insieme a lei ci sono Ilaria Spada che ha preso parte a tante commedie e fiction italiane e Fabrizio Nardi, noto per il duo comico Pablo e Pedro, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e lo vedremo nel prossimo film di Gabriele Muccino.

Il video è stato girato a Torbellamonaca, difficile frazione periferica di Roma, dal regista e attore romano Francesco Apolloni che, dopo 20 anni dal suo primo film “Fate come noi” (Vincitore del Giffoni e di un Globo d’Oro) torna a girare nello stesso quartiere. Racconta una favola ‘vera’, con l’intento di dimostrare “che non importa da dove vieni e come sei cresciuto, c’è sempre la possibilità di trasformare la propria vita in qualcosa di positivo prova ne è la vita delle stesso Jefeo che è a un passo dal vivere il suo sogno”. Apolloni sta girando il suo nuovo film, "Addio al nubilato", che vede tra le protatoniste anche Ilaria Spada.

