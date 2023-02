JazzMi, le contaminazioni tra clubbing e live: ecco So What

Il 3 marzo a Base a Milano va in scena la prima di una serie di serate speciali. I primi ospiti saranno Mop Mop (live), Henry Wu aka Kamaal Williams (dj set) e Abstract (dj set) .

Gli ospiti Mop Mop nasce come creazione di Andrea Benini, musicista, produttore, compositore e dj attivo nella scena musicale internazionale. Tra funk, electro e jazz contemporaneo il sound è un raffinato cosmo che ricorda Fela Kuti, il visionario Sun Ra e l’ipnosi ritmica di James Brown.



Henry Wu è uno dei nomi più importanti del panorama jazz, con un linguaggio in continua evoluzione che ha nel suo vocabolario anche electro e funk. Fondatore del duo Jazz Yussef Kamaal con cui ha dato nuova linfa vitale al jazz britannico, nella sua carriera trova spazio anche la musica elettronica che pubblica attraverso questo pseudonimo.

Abstract è prima di tutto un amante della musica e un collezionista di dischi: nato e cresciuto a Milano apre il suo primo Record Store a soli diciassette anni. Muove i primi passi nella scena underground milanese per numerosi anni, suonando con il progetto The Electricalz. Tra house music e jazz, contaminazioni e suoni ricercati, passato e presente si mescolano per i suoi set.