JazzMi, dai grandi maestri alla scena contemporanea: in arrivo la quarta edizione del festival diffuso

Il jazz è la musica che ha la capacità di ibridare e mischiare vari linguaggi, aspetto che in questo momento storico è importante a più livelli. Milano torna ad ospitare il grande jazz per la quarta edizione di JazzMi , festival di musica diffusa dall'1 al 10 novembre. Gli oltre 190 eventi proposti seguono una triplice direttrice: celebrazione dei grandi maestri del genere, sguardo ai protagonisti della scena contemporanea e spazio ai giovani talenti emergenti. Herbie Hancock , Archie Shepp , John McLaughlin , Mingus Big Band , Kenny Barron , Kokoroko saranno tra i protagonisti internazionali e Stefano Bollani , Enrico Rava , Enrico Intra , Paolo Fresu tra quelli italiani.

Il claim di quest’anno è “Il jazz è pop". "È musica che può essere popolare", hanno spiegato gli organizzatori alla presentazione di un ricco e variegato cartellone che permette di vivere la musica dentro la città. Concerti, mostre, masterclass, incontri e molto altro offriranno uno sguardo su tutte le anime del multiforme universo jazz. Si parte il 31 ottobre con un'anteprima che vedrà il dj set del compositore Nightmares on Wax. Poi saranno presenti maestri come Herbie Hancock (già sold out), l'intramontabile Archie Shepp, il chitarrista John McLaughlin, il pianista Kenny Barron. Senza dimenticare The Mingus Big Band, a quaranta anni dalla scomparsa di Charles Mingus.

Dopo aver portato nella prima edizione quello che è diventato una vera stella nel firmamento mondiale del jazz, Shabaka Hutching, il festival scruta ancora la nuova scena british, portando quest'anno Ghospoet e, al femminile, Nubya Garcia e Kokoroko. Spazio anche alle performance di Wooten Brothers, cinque volte premio Grammy, Spyro Gyra, della pianista Hiromi, del Ronin di Nik Bärtsch.

Quest'anno il jazz italiano festeggia gli 80 anni del suo alfiere internazionale, Enrico Rava che sarà protagonista con il progetto Special Edition che include Gianluca Petrella e Giovanni Guidi. Tra gli altri musicisti italiani, Fabrizio Bosso, Guido Manusardi, Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia, Enrico Intra e Paolo Fresu in un omaggio alla leggenda di Chet Baker.



I LUOGHI - Per il quarto anno consecutivo Triennale Milano Teatro e Blue Note Milano saranno i luoghi da cui partire e a cui arrivare. Il percorso coinvolgerà oltre ottanta differenti spazi culturali fra cui Teatro dal Verme, Conservatorio di Milano, Auditorium di Milano, Castello Sforzesco, Palazzina Appiani, PAC – Padiglione di Arte Contemporanea, con nuove scommesse e ritorni.

JazzMi diventa ancora una volta l'occasione per vivere e riscoprire i quartieri della città fuori dal centro, zone periferiche sempre più rilevanti nella trasformazione di Milano che offrono la possibilità di ascoltare jazz in luoghi simbolici. Nei weekend sono articolati quattro percorsi lungo la giornata che permettono di esplorare Milano fra mercati, chiese, palestre e spazi sociali a Gratosoglio, Corvetto, Chiaravalle, Casoretto, Via Padova, Bovisa e Dergano.

Quest’anno coinvolgerà anche quei cittadini che, per diversi motivi, non possono frequentare le giornate del festival: previsti concerti presso la Casa Circondariale San Vittore, la sala Medicinema dell’Ospedale Niguarda, la Casa Sollievo Bimbi di Casa Vidas (in collaborazione con Intesa Sanpaolo), la Casa della Carità e il Polo Isocrate dell’Istituto Gaetano Pini.

ARTE E CINEMA - JazzMiI celebra i 50 anni dell’etichetta discografica tedesca ECM che ha fatto la storia del jazz, con una mostra delle sue copertine storiche e delle fotografie di Luciano Rossetti, che ha immortalato alcuni dei volti più celebri del jazz mondiale dall’1 al 10 novembre al Triennale Milano Teatro e da SeaseRPM. Alla Galleria Après Coup dal 5 novembre al 10 gennaio la mostra "Jazz Icons of the 60s" con gli scatti di Roberto Polillo e al Blue Note Milano in scena "Miles, Assolo A Fumetti" di Lucio Ruvidotti dal 1° novembre al 31 dicembre.

L’Anteo Palazzo del Cinema ospiterà i documentari e le proiezioni cinematografiche all’interno della rassegna MOVIES : in programma tra gli altri "Miles Davis: Birth of the cool" (2 e 4 novembre), "Ella Fitzgerald: Just One Of Those Thing"s (3 novembre), "Chet Is Back: Chet Baker In Italia" (4 novembre).