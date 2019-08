Enrico Rava, 80 anni in jazz

Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e stimolanti, Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Il 20 agosto compie 80 anni e annuncia per il 6 settembre l'uscita del suo nuovo album intitolato "Roma", registrato dal vivo con Joe Lovano all'Auditorium Parco della Musica di Roma. I festeggiamenti per il compleanno sono iniziati ad aprile con un tour mondiale, in cui è tutt'ora impegnato.

Nato a Trieste, è apparso sulla scena jazzistica nel 1957, imponendosi come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. Trombettista, compositore, scrittore e flicornista, nella sua lunga carriera cominciata da autodidatta, Rava ha collaborato con artisti del calibro di Gato Barbieri e Steve Lacy, con cui passò una breve stagione a Buenos Aires insieme. Poi venne il lungo soggiorno a New York dove incontrò e collaborò con Roswell Rudd, Carla Bley, John Abercrombie, Cecil Taylor, tra i tanti. Negli anni settanta il rientro in Italia.



Negli anni ha anche lavorato con diversi personaggi della cultura italiana come Andrea Camilleri, Michelangelo Pistoletto, Francesco Tullio Altan e Bernardo Bertolucci. Ha pubblicato due libri autobiografici, "Note Necessarie. Come un'autobiografia" in collaborazione con Alberto Riva e "Incontri con musicisti straordinari. La storia del mio jazz".



Ad aprile ha cominciato il tour mondiale "Enrico Rava 80th Anniversary - Special Edition" tra Italia, Stati Uniti e Argentina. Le prossime tappe saranno l'1 e il 2 novembre a New York, il 5 novembre a Milano, dal 15 al 17 novembre in Argentina, il 22 novembre in Belgio, il 4 dicembre a Bari e il 10 dicembre a Roma.