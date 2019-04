Renzo Arbore and Friends, due ore di jazz sfidando la pioggia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Due ore di grande jazz, tra standard americani e riletture di perle della canzone italiana. Questo è stato il "Renzo Arbore snd Friends", che ha tenuto incollato più di un migliaio di persone in piazza a Foggia nonostante la pioggia battente per tutte e due le ore del concerto. In questo che era uno degli eventi di punta del Medimex, l'International Festival & Music Conference organizzato da Puglia Sounds? Arbore si è esibito con Enrico Rava, Stefano di Battista, Nicky Nicolai, Noemi, Roberto Gatto, Dario Moroni, Rosario Bonaccorso ed Enrico Zanisi.