Il 2026 ha visto le celebrazioni di Jay-Z 30, un progetto durato un intero anno per festeggiare il trentesimo anniversario dal lancio del suo album di debutto "Reasonable Doubt". Tra esperienze immersive e prodotti in edizione limitata, l'iniziativa ha registrato record di affluenza storici con tre concerti da tutto esaurito allo Yankee Stadium di New York, seguiti dalle date sold-out di Londra, Parigi e Los Angeles. "Da Reasonable Doubt fino a conquistare il palco dell'Halftime Show del Super Bowl è stato un percorso straordinario", ha dichiarato l'artista. "Trent'anni di musica, lavoro e cultura portati sul palcoscenico più grande del mondo. Questo viaggio continua a essere un sogno che si realizza".