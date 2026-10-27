Jay Z si prende il Superbowl: si esibirà all'Halftime Show
Il 2026 ha visto le celebrazioni di "Jay Z 30", un progetto durato un intero anno per festeggiare il trentesimo anniversario dal lancio del suo album di debutto "Reasonable Doubt"
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Jay Z si esibirà sul palco del Super Bowl LXI Halftime Show, in programma al SoFi Stadium di Los Angeles, in California, domenica 14 febbraio 2027. Il marito di Beyoncè è il primo artista hip-hop a fare il suo ingresso nella Songwriters Hall of Fame, vincitore di quattro premi Emmy e di ben 25 Grammy Award. Forte di una galassia di attività imprenditoriali, di un palmarès che spazia dall'industria discografica a quella cinematografica e di un impegno filantropico riconosciuto a livello globale, Carter è presente dal 2021 anche nella Rock and Roll Hall of Fame.
Il 2026 ha visto le celebrazioni di Jay-Z 30, un progetto durato un intero anno per festeggiare il trentesimo anniversario dal lancio del suo album di debutto "Reasonable Doubt". Tra esperienze immersive e prodotti in edizione limitata, l'iniziativa ha registrato record di affluenza storici con tre concerti da tutto esaurito allo Yankee Stadium di New York, seguiti dalle date sold-out di Londra, Parigi e Los Angeles. "Da Reasonable Doubt fino a conquistare il palco dell'Halftime Show del Super Bowl è stato un percorso straordinario", ha dichiarato l'artista. "Trent'anni di musica, lavoro e cultura portati sul palcoscenico più grande del mondo. Questo viaggio continua a essere un sogno che si realizza".