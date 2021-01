Jason Kay dei Jamiroquai: "Tranquilli, quello a Washington non ero io"

Il copricapo con le corna da bisonte era quasi lo stesso, ma le analogie di Jason Kay con i manifestanti pro-Trump, che a Washington hanno fatto irruzione al Campidoglio, si fermano lì. E' stato lo stesso cantante dei Jamiroquai a specificarlo simpaticamente con un video su Twitter dopo che in Rete si erano diffusi moltissimi meme sul''irruzione di Jamiroquai" . "Buongiorno mondo - ha detto - adoro quel copricapo ma non sono sicuro che quella sia la mia gente".

La figura stilizzata di Kay con indosso quel copricapo è stata a lungo una sorta di logo per il gruppo inglese. E il look di Jake Angeli, lo "sciamano di QAnon" che era tra quelli che sono arrivati nel cuore del Senato statunitense, lo ricordava moltissimo. Tanto che tra i meme più diffusi, oltre a quello che paragonava i manifestanti ai Village People, si è imposto quello su Jamiroquai.

E Jason Kay ha risposto a modo suo. Imitando un forte accento del sud degli Stati Uniti ha esordito salutando tutti. "So che pensate di avermi visto a Washington ieri sera ma mi spiace informarvi che non ero con quel branco di freak" ha detto. Ha poi ricordato che al momento si trova in Inghilterra bloccato dal lockdown e ha ringraziato tutti per gli auguri per i 51 anni..