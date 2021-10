Jared Leto coinvolto nelle proteste no Green pass a Roma: si improvvisa cronista e filma tutto

C'era un protagonista speciale nel pomeriggio di scontri a Roma tra forze dell'ordine e manifestanti contro l'obbligo di Green pass . E' l'attore e cantante americano Jared Leto che, in vacanza nella Capitale, si è trovato nel mezzo del caos e, invece di tenersi alla larga nonostante la tensione e i lanci di fumogeni, ha seguito gli avvenimenti facendo una lunga serie di storie Instagram.

Quello di Leto è stato un lavoro prettamente da cronista, con filmati che hanno ripreso cariche della polizia, gente sanguinante, proteste, assalti e calci ai furgoni delle forze dell'ordine e tutto quanto accaduto nel pomeriggio di sabato.

Nessun commento da parte sua, o presa di posizione. "Mi sono ritrovato in mezzo a una protesta in Italia - si è limitato a scrivere in una delle storie -. Da ciò che ho capito riguardava l'obbligo di vaccino e di Green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata".

