Janelle Monae prosegue nella sua nuova linea di divertita provocazione mettendo al centro il proprio corpo.

Dopo l'uscita dell'album "The Age of Pleasure", lanciato con una campagna in cui non sono mancati video e servizi fotografici in cui la cantante si è mostrata in topless, anche le esibizioni dal vivo sono proseguite sulla stessa falsariga. E così all'Essence Festival di New Orleans, durante la sua performance Janelle ha sollevato un lato del top del bikini che indossava, rivelando alla folla il seno nudo.