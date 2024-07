Jamie Foxx rivela la causa del suo misterioso ricovero in ospedale un anno fa

Pochi mesi dopo il ricovero, a luglio 2023 Jamie Foxx è riapparso sui social per la prima volta dopo il ricovero spiegando che aveva evitato i riflettori durante la convalescenza. "Non posso nemmeno iniziare a dirti quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro. Ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai e poi mai affrontato", ha detto Foxx, ringraziando i fan per le loro preghiere e messaggi. Ha spiegato perché ci è voluto così tanto tempo prima che i fan lo sentissero. "Semplicemente non volevo che voi mi vedeste così. Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, festeggiare, scherzare, fare un film, uno spettacolo televisivo. Non volevo solo che mi vedeste con i tubi che mi uscivano e cercavi di capire se ce l'avrei fatta".