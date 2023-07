Jamie Foxx parla per la prima volta dopo il ricovero e sui social spiega: "Sono andato all'inferno e sono tornato...

grazie per l'amore che ho ricevuto, sto tornando". L'attore statunitense premio Oscar per il film "Rayì" ha infatti dichiarato che dopo non meglio precisata emergenza medica finalmente è in grado di lavorare di nuovo. La star ha fornito ai fan un aggiornamento sulla sua guarigione nel suo primo video ufficiale su Instagram in cui appare dimagrito dal suo ricovero in ospedale ad aprile per quella che sua figlia Corrine ha descritto all'epoca come "complicazione medica".