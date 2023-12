L'attore americano 55enne è stato vittima di una "complicazione medica" che lo ha costretto al ricovero durante le riprese di "Back in Action" e a lunghe cure: "Quello che ho passato non lo augurerei al mio peggior nemico. Adesso ho un rispetto diverso per la vita". Jamie è stato accolto da una standing ovation durante il ritito del Vanguard Award.

Prima uscita pubblica per Jamie Foxx che torna sul palco dopo la malattia : "Sei mesi fa non riuscivo a camminare", confessa la star ospite a sorpresa della Celebration of Cinema & Television della Critics Choice Association.

Tgcom24

"È bello essere qui e adesso mi godo ogni singolo momento - ha spiegato emozionato Jamie Foxx durante i dodici minuti di discorso - Quello che ho passato non lo augurerei la mio peggior nemico. Ho dovuto affrontare alcune cose, è stata davvero dura: vedevo il tunnel, ma non la luce in fondo. Adesso ho un rispetto diverso per a vita e per quello che faccio, ci tengo a ringraziare tutti".

Jamie Foxx scherza sui cloni: "No, non sono un clone. Seppur conosca tante persone che sostenevano che mi avessero clonato... Nell’ultimo periodo ho guardato tanti film e ascoltato tante canzoni cercando di far passare il tempo. Amici, vi dico che non dovete rinunciare alla vostra arte, non mollate mai".

Anche se non ha parlato di un possibile ritorno sul set, l'attore è felice di essersi lasciato il peggio alle spalle: "È stato un viaggio all’inferno e ritorno... sono sparito perché non volevo mi si vedesse con i tubi da tutte le parti, mentre cercavo di capire se ce l'avrei fatta. Voglio che mi si veda ridere, divertirmi, festeggiare e scherzare", aveva confessato a luglio sui social. Ora è tornato.

Mike Tyson: "Ha avuto un ictus La complicazione medica di Jamie Fpoxx non è mai stata specificata anche se Mike Tyson (Jamie Foxx avrebbe dovuto interpretarlo in un biopic), durante un'intervista al podcast Valuetainment ha confessato: "Non si è sentito bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus. Non ho idea di cosa gli sia successo. Se non lo sappiamo ora, non vogliono che lo sappiamo. Non possiamo prevedere il nostro prossimo respiro, non sappiamo quando moriremo".