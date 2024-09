Jamie Foxx ha accompagnato commosso e orgoglioso la figlia all'altare

La sposa, all'anagrafe Corinne Marie Bishop ha incontrato il suo sposo durante il college, mentre frequentava la USC dove lei ha conseguito una laurea in pubbliche relazioni e lui in produzione cinematografica e televisiva. Joe le ha chiesto di sposarlo lo scorso dicembre a cinque ani dal loro primo incontro. Congratulandosi per il fidanzamento della figlia, all'epoca, Jamie Foxx (all'anagrafe Eric Bishop) aveva scritto su Instagram, postando gli scatti della coppia: "Siete un perfetto esempio di cosa voglia dire essere innamorati... Vi prendete cura l'uno della vita mentale e fisica dell'altro ... e vi sostenete a vicenda". Poi rivolgendosi a Joe Hooten aveva aggiunto: "Quando qualche tempo fa mi hai sussurrato all'orecchio che avresti chiesto alla mia bambina di sposarti, avevo lacrime di gioia nella mia anima". E a Corinne: "Tu hai... e hai sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ti meriti abbondantemente amore. Quindi ancora una volta, congratulazioni a voi [due]. [Io] non vedo l'ora di accompagnarti lungo quella [navata]. Corinne hai una grande anima in @joe.hooten, vi amo entrambi teneramente. Ho i fazzoletti pronti"

Il 3 ottobre, Jamie festeggerà il sedicesimo compleanno della figlia più giovane Anelise Bishop (avuta con l'ex pubblicista Kristin Grannis).