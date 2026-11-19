Sydney Sweeney potrebbe essere la prima 007 sul set
© IPA | Sydney Sweeney
© IPA | Sydney Sweeney
Dopo l'annuncio di Robert Pattinson come erede di Daniel Craig nel prossimo James Bond, l'attenzione si sposta sul resto del cast del prossimo 007 firmato da Denis Villeneuve. Le indiscrezioni coinvolgono anche Brad Pitt, mentre Variety ha stilato una lista di ben 19 possibili candidate per il ruolo di nuova Bond Girl. Pitt, in particolare, si è messo avanti per la parte del cattivo, per cui però è dato in pole position il premio Oscar di Oppenheimer, Cillian Murphy, seguito da Barry Keoghan e Idris Elba e poi, più in basso, da Peter Dinklage, Adam Driver e Rosamund Pike, quest'ultima nel caso che Villeneuve e il suo sceneggiatore Steven Knigh (ex Peaky Blinders) optassero per una donna.
Pitt si è messo in gara sul tappeto rosso del suo ultimo film The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth in cui riprende il ruolo che gli è valso un Oscar come miglior attore non protagonista in C'era una Volta a... Hollywood di Quentin Tarantino: "Arruolatemi per il ruolo del villain. Passatemi Villeneuve al telefono", si è autopromosso l'attore, dichiarandosi pronto per una parte che il suo amico Javier Bardem "ha interpretato così bene" quando a sua volta si è messo nei panni del memorabile cyberterrorista Raoul Silva in Skyfall (2012) accanto allo 007 di Daniel Craig. Nessuna trattativa è stata annunciata.
La scelta, oltre che a Villeneuve, spetta alla direttrice del casting Nina Gold (premio Oscar per "Hamnet"), mentre cresce la febbre anche per la prossima Bond Girl: tra i 19 nomi proposti da Variety per il ventiseiesimo film di Bond figurano Zendaya, Florence Pugh, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy, Emily Blunt, Marion Cotillard, Lupita Nyong'o, Chase Infiniti e Margaret Qualley. La lista comprende anche Hunter Schafer, che potrebbe diventare la prima Bond Girl transgender della saga. Si tratta tuttavia per ora solo di illazioni, non di candidate ufficialmente prese in considerazione dagli studi Amazon Mgm che l'anno scorso hanno acquistato da Barbara Broccoli e dal fratellastro Michael Wilson il controllo creativo sulla franchise che la famiglia Broccoli aveva detenuto fin dal 1962, quando uscì il primo Bond, "Licenza di Uccidere".
Si è appreso intanto che Josh O'Connor era il favorito per la parte del nuovo 007, ma che l'attore che ha interpretato la parte di Re Carlo da giovane nella pluripremiata serie The Crown si è tirato indietro a causa di forti riserve sul "peso" che un personaggio tanto iconico avrebbe comportato sulla sua vita e sulla sua carriera, tra esposizione mediatica, pressioni della celebrità e impegni a lungo termine. Secondo l'autorevole giornalista di spettacolo Matthew Belloni, O'Connor, inizialmente la prima scelta di Villeneuve, avrebbe esitato più volte prima di sottoporsi al provino, per poi ritirare la propria candidatura, con una decisione che avrebbe spianato la strada a Pattinson.
© IPA | Sydney Sweeney
© IPA | Sydney Sweeney