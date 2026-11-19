Si è appreso intanto che Josh O'Connor era il favorito per la parte del nuovo 007, ma che l'attore che ha interpretato la parte di Re Carlo da giovane nella pluripremiata serie The Crown si è tirato indietro a causa di forti riserve sul "peso" che un personaggio tanto iconico avrebbe comportato sulla sua vita e sulla sua carriera, tra esposizione mediatica, pressioni della celebrità e impegni a lungo termine. Secondo l'autorevole giornalista di spettacolo Matthew Belloni, O'Connor, inizialmente la prima scelta di Villeneuve, avrebbe esitato più volte prima di sottoporsi al provino, per poi ritirare la propria candidatura, con una decisione che avrebbe spianato la strada a Pattinson.