James Blunt torna con il nuovo album “Who we used to be”, in uscita il 27 ottobre, anticipato dal singolo up-tempo "Beside You".

Prodotto da The Six, un collettivo di Manchester che ha lavorato con Clean Bandit, Marshmello e James Arthur, "Beside You" è un brano estivo e scanzonato. "È un po' come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita”, ha spiegato James.