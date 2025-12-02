Mentre Panahi era negli Stati Uniti, da Teheran è arrivato l'annuncio della condanna. Il suo avvocato, Mostafa Nili, ha spiegato che la sentenza include un divieto di viaggio di due anni e un divieto di associazione a gruppi politici o sociali, precisando che la difesa presenterà appello e che il regista non si trova attualmente nel Paese.

L'autore, vincitore della Palma d'oro a Cannes con "Un semplice incidente", è ritenuto una voce critica nei confronti delle autorità iraniane. Secondo il legale, l'accusa mossa nei suoi confronti riguarda "attività di propaganda" contro lo Stato. Si tratta di contestazioni che, stando alla ricostruzione dell'avvocato, hanno una natura politica e si aggiungono a precedenti procedimenti. Nel 2010 a Panahi fu impedito di lasciare il Paese e di girare nuovi film dopo aver sostenuto proteste antigovernative; all'epoca venne accusato di "propaganda contro il sistema", condannato a sei anni di reclusione e rilasciato su cauzione dopo due mesi. Nel 2022 fu nuovamente arrestato per una mobilitazione di un gruppo di registi e rimase in custodia quasi sette mesi prima di essere liberato.