Jackie Chan premiato al Locarno Film Festival: "Volevo essere il De Niro asiatico"

Nel suo discorso di ringraziamento, Jackie Chan (che è da poco apparso in "Karate Kid: Legends") ha condiviso un aneddoto personale: "Ricordo un giorno di tanti, tanti anni fa. Mio padre stava cucinando per una grande cena all'ambasciata americana. Non avevo molto da fare in quel periodo, avevo 17 anni e stavo seduto in cucina a guardare mio padre cucinare tutto il giorno. All'improvviso lui si girò e mi disse: 'figlio mio, io ho 60 anni e posso ancora cucinare. Tu potrai ancora combattere quando avrai 60 anni?' Non sapevo cosa dirgli, ero sotto shock. Ma ora sono sicuro, oggi ho 71 anni e posso ancora combattere".