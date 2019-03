15 marzo 2019 08:14 Jack Savoretti: "Nella famiglia la mia felicità ma non posso fare a meno di cantare per gli sconosciuti" Il cantautore anglo-italiano torna con "Singing To Strangers", un lavoro in cui cambia le coordinate stilistiche della sua musica

Jack Savoretti cambia pelle. Il cantautore intimista chitarra e voce degli ultimi due album, per il nuovo "Singing To Strangers" ha voluto esplorare mondi diversi guardando al passato delle proprie radici, ispirandosi alla musica italiana degli anni 50 e 60. "E' una sorta di colonna sonora di un film inesistente - racconta -, su un artista che ha a casa tutta la sua felicità ma non può fare a meno di girare il mondo per cantare agli sconosciuti".

"Un disco italiano cantato in inglese" lo definisce lui. E in effetti "Singing To Strangers" di Italia ne contiene tanta. A partire dal luogo in cui è stato registrato, a Roma negli studi di Ennio Morricone, la scorsa estate. E nelle atmosfere, decisamente diverse dai lavori che lo hanno preceduto.



"Gli ultimi due album erano molto simili come tematiche - spiega lui durante la presentazione alla Terrazza Martini, a un passo dal cielo di Milano -. Si sentiva tutta la mia frustrazione, erano il classico album cantautorale. Non volevo finire con il fare una trilogia, sentivo il bisogno di qualcosa di diverso". Anche perché in tutto questo periodo la vita di Jack è cambiata. "Questo lavoro arriva al termine di cinque anni in cui sono stato in tour, ho messo su casa, ho lasciato la città per andare a vivere in campagna, ho trovato la mia dimensione familiare".



E proprio all'interno della famiglia si trova la spiegazione del titolo dell'album. "Un giorno mia figlia parlava con un'amica che le ha chiesto cosa facesse il suo papà - racconta Jack -. E lei ha risposto 'va in giro a cantare per gli sconosciuti'. Inizialmente volevo intervenire perché mi sembrava una definizione riduttiva, ma poi, pensandoci, mi sono reso conto che era un'ottima sintesi". E proprio da lì è partita l'idea dell'album, un'idea nata in maniera precisa sin dall'inizio, come mai era stato prima nel percorso di Savoretti. "Ho pensato questo disco come se fosse la colonna sonora di un film che non esiste - sottolinea -. E' la storia di un uomo va in giro a cantare per gli sconosciuti e poi torna a casa, dove ha tutti i suoi affetti, tutto ciò che lo rende felice. Ma non può fare a meno ogni tanto di fare la valigia e tornare a cantare per gli sconosciuti".