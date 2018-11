Jack Savoretti torna con un nuovo album, “Singing To Strangers” e una collaborazione con Bob Dylan

Si intitola “Singing To Strangers” il nuovo album che segna il ritorno di Jack Savoretti e che uscirà il 22 marzo 2019. Il nuovo progetto discografico dell'artista anglo-italiano è stato registrato a Roma durante l’estate, nello studio di Ennio Morricone e vanta una collaborazione d’eccellenza sul brano “Touchy Situation” scritto insieme al grande artista Bob Dylan.

Dopo il successo di “Sleep no More” e del tour che lo ha visto protagonista nei principali teatri d’Italia con un gran finale al Teatro della Fenice di Venezia insieme all’artista internazionale Kyle Minogue, Jack Savoretti torna quindi con un nuovo disco inciso insieme alla sua band: i chitarristi Pedro Vito e Sam Lewis, il bassista Sam Davies, il batterista Jesper Lind e il direttore musicale Nikolai Torp.

“Singing To Strangers” segna una linea di demarcazione nel percorso artistico di Jack Savoretti. Un progetto che viene alla luce da una nuova consapevolezza dello stesso artista, un passaggio alla maturità che trova spazio in questi nuovi brani.