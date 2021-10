Jack Nicholson riappare dopo due anni alla partita dei Lakers: guarda come è diventato

Superfan dei Lakers Jack Nicholson, 84 anni, è tornato a sedersi a bordo campo per assistere alla partita d'apertura della sua squadra del cuore contro i Golden State Warriors. L'attore, accompagnato dal figlio Ray, 29 anni, è apparso più appesantito del solito, ma comunque in perfetta forma. Dopo quasi due anni di lockdown, durante i quali la star del cinema si è presa una pausa forzata evitando le uscite pubbliche a causa della pandemia, rieccolo quindi a godersi un incontro di basket. Tra le star presenti anche Adele con il suo fidanzato Rich Paul e Justin Bieber.



Nel 2010 Nicholson è apparso per l'ultima volta sul grande schermo recitando nel film di James L. Brooks "Come lo sai". Nel 2013 poi ha dichiarato a "The Sun" che non gli importava più tanto "stare là fuori": "Il business cinematografico è uno dei più grossi che esistano, ma io voglio solo fare film che commuovano la gente, film su emozioni e persone..."

Nominato 12 volte agli Oscar, e tre volte vincitore per "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (1976), "Voglia di tenerezza" (1984) e "Qualcosa è cambiato" (1998) Nicholson si è definitivamente ritirato dalla scene nel 2019, dopo aver vinto anche 6 Golden Globe, 3 Bafta, 1 David di Donatello e 1 Festival di Cannes.

Tra i tanti vip presenti alla partita i fotografi hanno immortalato anche Adele, in un delle sue rare apparizioni, accanto al fidanzato Rich Paul.