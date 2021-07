J-Ax contro Eric Clapton sui vaccini: "Ai suoi concerti si morirà non solo di noia ma anche di Covid"

"Eric Clapton ha dichiarato che non suonerà dove è richiesta la vaccinazione. Una presa di posizione coraggiosa e inedita...". Così J-Ax risponde sui social all'annuncio del chitarrista che, qualche giorno fa, si è espresso contro l'obbligo del green pass affermando: "Mai su alcun palco alla presenza di una platea discriminata". Il rapper italiano si è scagliato contro il musicista inglese con parole forti: "Così, quando andrete a un concerto di Eric Clapton , non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire".



J-Ax ha detto di trovare "irresponsabile non solo il messaggio di un artista così influente, per fortuna influente solo per i boomer, ma anche tutto lo spazio che la stampa dà a stronzate simili..." e ha sollevato nuovamente un tema scottante, quello della grave situazione dei lavoratori dello spettacolo: "Ci sono decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo fermi da un anno e mezzo, persone che hanno figli, mutui e problemi che tutti abbiamo, solo che i governi si sono dimenticati di loro perché la musica e la cultura una cosa che i politici hanno sempre abbandonato e ora che possiamo finalmente riaprire in sicurezza, dobbiamo sentire queste stronzate che ci riporterebbero a chiudere per mesi. Forse a qualcuno la 'Cocaine' non e' ancora scesa. Ma questi sono solo i miei due centesimi", ha concluso.