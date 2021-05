J-Ax presenta "Voglio la mamma": "Non è una hit, è un regalo per chi combatte il Covid"

J-Ax torna sulla scena musicale con "Voglio la mamma", ma mette subito le cose in chiaro: non è una hit estiva. "Non lo pubblico perché diventi un successo, è un pezzo che ho deciso di non dare alle radio, è una mia necessità", spiega. "E' un regalo che mi sento di fare a tutti i miei fan e a chi come me si è trovato o si trova ancora ad affrontare il male".

"Voglio la mamma" racconta una storia che lo ha colpito duramente da vicino e ha messo in pericolo se stesso e la sua famiglia. Una storia come quelle di tanti italiani che si sono trovati faccia a faccia con il Covid 19. Prodotto da Roofio, il singolo ripercorre il dolore e gli interrogativi di quei giorni, segnati dalla paura e dall’incertezza su quel che sarà il domani ("Musica spenta, suonano solo le ambulanze, poi per un mese ho visto il vero inferno, altro che Dante").



Un padre alle prese con l’incapacità di dare risposte alle domande di suo figlio ("Ma tu come rispondi, quando poi lui ti guarda con le lacrime agli occhi e dice voglio la mamma perché lei è chiusa in stanza"). E di fronte a queste domande un papà può soltanto usare la fantasia per portare il suo bambino lontano dalla realtà come un eroe, che deve difendere la sua metà ("È solo un gioco, questa è una fortezza, devi difendere la principessa. Tu pensa a questo che ai mostri fuori di qua ci pensa il tuo papà").

Questo non vuol dire, naturalmente, che Ax ha smesso di farci ballare e infatti ha già pronto in canna un brano leggero ed estivo, da ascoltare in bermuda e mojito. "Non ho più paura, sono rimasto quello che ero e mi preparo a farvi una sorpresa la settimana prossima con il pezzo più zarro della mia storia musicale che, al confronto, 'Ostia Lido' sembra 'La cura' di Franco Battiato", annuncia l'artista.

