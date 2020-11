Iva Zanicchi: "Ho il coronavirus ma non ho perso l'allegria"

LEGGI ANCHE >

Anche Paola Perego positiva al Covid-19: "Sono asintomatica, a casa e sotto controllo medico"

"Sono da tre giorni in casa -rprosegue - anche in casa guanti e mascherina. Non ho perso neanche l’allegria per cui vuol dire che tutto sommato… Faccio questo messaggino, perché mi sono arrivate tante telefonate, per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, un video che avevo mandato a Pippi (suo marito), non so come ho toccato un tasto ed è partito, quindi tanto vale che io lo dica, ma tanto l’Italia è piena".

Quindi l'appello: "L’importante è stare attenti, non uscire, io non sto uscendo di casa ci mancherebbe, ne io ne i miei familiari, purtroppo l’ho attaccato anche ad una mia sorella, e Pippi che mi sta facendo questo video, dice che si sente bene".

TI POTREBBE INTERESSARE: