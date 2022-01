Iva Zanicchi: "A 82 anni faccio ancora l'amore perché fa bene"

Iva Zanicchi torna sul luogo del delitto. Nel 2009, in occasione della sua precedente partecipazione al Festival aveva portato una canzone dal testo a dir poco allusivo, "Ti voglio senza amore", al punto che Roberto Benigni, salito sul palco dopo di lei, aveva giocato e ironizzato non poco sulla sensualità del brano portato dalla cantante. Che non aveva preso bene le parole del comico toscano. A più di 10 anni di distanza Iva torna su quel palco e l'argomento e lo stesso: amore, ma anche sessualità.

D'altro canto per lei il sesso non ha età, è lo dice chiaramente in un'intervista in cui racconta di come l'intimità con il marito Fausto non sia mai venuta meno. Anche perché è una questione di "allenamento": "Guai se smetti di fare l'amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più". Anche se non è più come all'epoca dei 60 ("A 60 facevo le capriole!"), il sesso può essere piacevole lo stesso. Per non diventare come fratello e sorella "bisogna imporsi di fare l'amore - prosegue la Zanicchi -. Casomai ti aiuti un po' con la fantasia. Io ne ho tantissima...".

