"Itaca - Il Ritorno", l'Odissea torna al cinema con Juliette Binoche e Claudio Santamaria

"The Return nasce dalla mia passione per l'epica di Omero - spiega il regista - e dallo straordinario fatto che, nonostante l'ubiquità dell'Odissea nella cultura occidentale e dei suoi temi universali e senza tempo, il cinema non ha mai reso giustizia alla storia del ritorno di questo soldato alla sua terra, a sua moglie e a suo figlio. Oggi l'opera di Omero ci costringe a confrontarci con la tragedia della guerra, di chi la combatte e di chi rimane indietro, in una maniera che appare incredibilmente e tristemente attuale".