Un vero podio da record quello del weekend al box office nostrano con tre titoli italiani in testa, cosa che non accadeva dal 2018. Boom d'incassi e aumento del 10% per "Io sono la fine del mondo", la commedia con Angelo Duro scritta a quattro mani dal protagonista e da Gennaro Nunziante, che ha guadagnato altri 2 milioni 596mila euro per 5 milioni 841mila euro in 15 giorni. Al secondo posto esordisce con 1 milione 328mila "L'abbaglio" di Roberto Andò con Ficarra e Picone guidati da Toni Servillo nella Spedizione dei Mille. Al terzo "Diamanti" di Ferzan Ozpetek che alla quinta settimana incassa un altro milione (14 milioni totali).