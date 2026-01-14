Irama torna con il singolo "Tutto tranne questo"

"Tutto tranne questo" è una ballad intensa e dolorosamente sincera, che affronta il momento in cui una relazione arriva al suo epilogo inevitabile. È il racconto dell'impossibilità di immaginare un finale diverso, della resa dolce amara di chi ha provato tutto senza riuscire a cancellare il peso di ciò che resta. Una canzone che si muove tra rimpianto e consapevolezza, dove le parole diventano ferite aperte e il dolore si fa vivido, senza filtri.