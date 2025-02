Insultò Giorgia Meloni dal palco, processo per il leader dei Placebo

Il ministero della Giustizia ha dato il via libera al procedimento giudiziario contro Brian Molko, il frontman della band inglese dei Placebo indagato a Torino per le invettive che indirizzò alla premier Giorgia Meloni l'11 luglio 2023 durante un concerto a Stupinigi. I pubblici ministeri subalpini si erano rivolti in via Arenula perché per perseguire il reato di vilipendio delle istituzioni (punito con una pena pecuniaria) occorre una autorizzazione specifica. Molko aveva definito Meloni, fra l'altro, "fascista" e "nazista".