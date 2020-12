Insieme per la musica: l'asta solidale raccoglie 150mila euro

Grande successo per l'asta solidale #Insiemeperlamusica, lanciata da Elio e le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi per sostenere 35 gruppi musicali fortemente colpiti dall’emergenza Covid-19. L'iniziativa finora è riuscita a raccogliere complessivamente 150mila euro (21.mila con l’asta e la restante parte attraverso la raccolta fondi Rete del Dono) , e resterà attiva fino al 31 dicembre per sostenere gli artisti in questo difficile momento.

All’evento benefico hanno partecipato grandi nomi dello spettacolo come Eros Ramazzotti la cui chitarra ha superato i 6.000 euro di donazione; Biagio Antonacci con il suo quadro aggiudicato per oltre 2.000 euro; Diletta Leotta che ha raccolto con una lezione privata di fitness 2.900 euro; e ancora Max Pezzali, Samuele Bersani, Cristina D’Avena, Mara Maionchi, Giuliano Sangiorgi e molti altri che si sono generosamente spesi per aiutare la musica a ripartire.

Grazie a questi fondi sono state premiate, con un contributo di 3000 euro ciascuna, un totale di 35 band (23 già premiate e 12 annunciate in questi giorni) tra le molte che si sono candidate al bando di concorso presentando un progetto musicale sotto forma di demo di un brano edito o inedito.

Un concertone di "fine sfiga" - Le candidature sono state valutate da un comitato tecnico di eccezione, composto da Elio e le Storie Tese, Trio Medusa, Friends&Partners, Cesvi e presieduto da Cristina Parodi, madrina dell’evento che si terrà a Bergamo nel 2021 (data da stabilirsi in base all’emergenza Covid-19): il grande concerto di “fine-sfiga” che vedrà esibirsi per un’ultima volta sul palco gli Elii in compagnia delle band vincitrici e di molti altri illustri ospiti, tra cui alcuni tra i musicisti che hanno partecipato all’asta solidale.

Casa del sorriso - La raccolta fondi di #Insiemeperlamusica non è ancora terminata: resta infatti ancora aperta fino al 31 dicembre la campagna su Rete del Dono con l’obiettivo di sostenere i gruppi musicali ancora fermi in questo difficile momento per il settore. Un contributo di questa raccolta sarà, infine, devoluto alla Casa del Sorriso di Cesvi in Brasile che offre corsi di musica e spazi prove per i bambini e i giovani musicisti della favela di Manguinhos a Rio De Janeiro, che continua le attività a favore dei propri beneficiari anche durante l’emergenza Covid-19.

