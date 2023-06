Gli Incognito sono uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo.

Nati in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean- Paul “Bluey” Maunick, sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. Hanno inciso quindici album in studio in oltre 30 anni di carriera. La band tornerà in Italia per sei date tra giugno e luglio per un'estate a ritmo di acid jazz, jazz funky e nu-soul.