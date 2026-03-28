MOMENTI DI PAURA

Incidente per Aka7even: salta l'incontro con i fan, LDA rassicura tutti

Il cantante coinvolto in un sinistro stradale non si presenta all'evento di Chieti. L'amico LDA: "Sta bene, ma è molto scosso. Nessun allarmismo"

28 Mar 2026 - 08:42
Sanremo 2022 | Aka7even © IPA

Sanremo 2022 | Aka7even © IPA

Momenti di apprensione per Aka7even rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha impedito di partecipare a un incontro con i fan. A fare chiarezza su quanto accaduto è stato LDA, collega e amico, intervenuto direttamente per spiegare la situazione e rassicurare il pubblico. L'episodio è stato raccontato durante un evento a Chieti, dove Aka7even era atteso insieme a LDA che, salito sul palco da solo, ha deciso di spiegare con trasparenza i motivi dell'assenza: niente misteri né versioni edulcorate, ma un racconto diretto per evitare inutili preoccupazioni.

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Secondo quanto riferito, il cantante è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in auto. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione: sta bene e non ha riportato conseguenze gravi. Tuttavia, l'impatto emotivo dell'accaduto è stato significativo. L'artista, infatti, è rimasto molto scosso e ha preferito non prendere parte all’evento. Nel sinistro sarebbe rimasta ferita la persona a bordo di un motorino coinvolto nello scontro, dettaglio che avrebbe contribuito ad aumentare lo stato di turbamento del cantante.

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Nonostante l'assenza dell’amico, LDA ha scelto comunque di essere presente all'incontro con i fan, sottolineando il rispetto verso chi aveva organizzato la giornata e verso il pubblico accorso. Ha incontrato i presenti, firmato autografi e scattato foto, ribadendo più volte che non c'è motivo di allarmarsi. A rafforzare il messaggio rassicurante è arrivato anche Aka7even stesso, che attraverso i social ha voluto salutare i fan e spiegare la sua assenza. Nel suo messaggio ha espresso dispiacere per non aver potuto partecipare, assicurando, però, che si tratta solo di un imprevisto e promettendo di recuperare presto l'incontro.

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Classe 2000, Aka7even si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici, distinguendosi fin da subito come cantautore e polistrumentista. Nel corso degli anni ha costruito una carriera in crescita, tra singoli di successo, album certificati e importanti riconoscimenti, diventando una delle voci più interessanti della nuova scena urban - pop italiana.

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