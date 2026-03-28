Incidente per Aka7even: salta l'incontro con i fan, LDA rassicura tutti
Il cantante coinvolto in un sinistro stradale non si presenta all'evento di Chieti. L'amico LDA: "Sta bene, ma è molto scosso. Nessun allarmismo"
Sanremo 2022 | Aka7even © IPA
Momenti di apprensione per Aka7even rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha impedito di partecipare a un incontro con i fan. A fare chiarezza su quanto accaduto è stato LDA, collega e amico, intervenuto direttamente per spiegare la situazione e rassicurare il pubblico. L'episodio è stato raccontato durante un evento a Chieti, dove Aka7even era atteso insieme a LDA che, salito sul palco da solo, ha deciso di spiegare con trasparenza i motivi dell'assenza: niente misteri né versioni edulcorate, ma un racconto diretto per evitare inutili preoccupazioni.
Secondo quanto riferito, il cantante è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in auto. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione: sta bene e non ha riportato conseguenze gravi. Tuttavia, l'impatto emotivo dell'accaduto è stato significativo. L'artista, infatti, è rimasto molto scosso e ha preferito non prendere parte all’evento. Nel sinistro sarebbe rimasta ferita la persona a bordo di un motorino coinvolto nello scontro, dettaglio che avrebbe contribuito ad aumentare lo stato di turbamento del cantante.
Nonostante l'assenza dell’amico, LDA ha scelto comunque di essere presente all'incontro con i fan, sottolineando il rispetto verso chi aveva organizzato la giornata e verso il pubblico accorso. Ha incontrato i presenti, firmato autografi e scattato foto, ribadendo più volte che non c'è motivo di allarmarsi. A rafforzare il messaggio rassicurante è arrivato anche Aka7even stesso, che attraverso i social ha voluto salutare i fan e spiegare la sua assenza. Nel suo messaggio ha espresso dispiacere per non aver potuto partecipare, assicurando, però, che si tratta solo di un imprevisto e promettendo di recuperare presto l'incontro.
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Classe 2000, Aka7even si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici, distinguendosi fin da subito come cantautore e polistrumentista. Nel corso degli anni ha costruito una carriera in crescita, tra singoli di successo, album certificati e importanti riconoscimenti, diventando una delle voci più interessanti della nuova scena urban - pop italiana.