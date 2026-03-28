Secondo quanto riferito, il cantante è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in auto. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione: sta bene e non ha riportato conseguenze gravi. Tuttavia, l'impatto emotivo dell'accaduto è stato significativo. L'artista, infatti, è rimasto molto scosso e ha preferito non prendere parte all’evento. Nel sinistro sarebbe rimasta ferita la persona a bordo di un motorino coinvolto nello scontro, dettaglio che avrebbe contribuito ad aumentare lo stato di turbamento del cantante.