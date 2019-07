Incidente mortale a Milano, chiesto processo per Michele Bravi

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio stradale per il cantante Michele Bravi per l'incidente del 22 novembre nel quale è morta una 58enne che era in sella ad una moto. Nelle indagini, chiuse ad aprile, il pm Alessandra Cerreti ha disposto anche una consulenza cinematica per ricostruire l'accaduto. Per il 24enne Bravi l'udienza preliminare è stata fissata al 5 dicembre davanti al gup Luigi Gargiulo.