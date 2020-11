In "Proxima" Eva Green è di nuovo senza veli e regala una doccia davvero... spaziale

L'abbiamo conosciuta come una moderna Venere di Milo che mozzava il fiato in "The Dreamers" di Bernardo Bertolucci. Sono passati 17 anni da quel debutto ma Eva Green, oltre che con il suo talento, colpisce ancora oggi con la sua avvenenza. Nell'ultimo film realizzato, "Proxima", è tornata infatti a spogliarsi sul set (cosa che non faceva dai tempi di "Sin City") per la sequenza di una doccia davvero... spaziale.