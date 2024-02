Nella serata delle cover hanno proposto "Who wants to live forever" dei Queen (con Stef Burns). Durante un'intervista radiofonica, mentre parlavano di quest'ultima performance è scoppiato un acceso dibattito tra Piero Barone e Gianluca Ginoble (Ignazio Boschetto era assente). La visione dell’essenza musicale del trio offerta da Ginoble ha infastidito l'altro, facendogli perdere le staffe e generando un botta e risposta tra i due.

Le scintille tra Piero Barone e Gianluca Ginoble Lo scontro è nato dalle considerazioni di Gianluca Ginoble sulla loro cover a Sanremo e sul fatto che in questo modo Il Volo ha potuto portare sul palco qualcosa di diverso dal solito: "È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ quasi troppo, come posso dire, seriosa, no? Noi siamo così, possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato".

Ma queste parole non sono piaciute a Piero, che ha sbottato: "Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me". L'altro ha cercato di spiegare il suo punto di vista: "No, hai fatto i Queen e la gente magari non se l’aspettava". Ma Piero Barone è andato dritto per la sua strada: "Ma parla al singolare, parla per te. La gente pensa: i ragazzi de Il Volo, una camera. Ma dormite tutti e tre insieme?". Al che per tranquillizzare l'animo del collega, Gianluca ha detto: "Non ti arrabbiare, hai capito che ti voglio dire".