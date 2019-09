Tanti e diversi tra loro, i momenti del concerto, da quello dedicato all'autotune fino a quelli più intimi e strumentali, da un medley di "Mal di gola", "Gratis", "Faccio un casino" e "Catene", passando da "Ali Sporche", "Lontana da me" e "Siamo morti insieme", fino alle produzioni più recenti con "La musica non c'è", "E' sempre bello" e "La strada è mia".



Tanta musica ma anche un momento di riflessione in scaletta, con un video dedicato al salvataggio dei migranti in mare e alla ONG Open Arms. "Questo video - ha spiegato Coez - vuole essere di sostegno a chi cerca di fare in modo che le cose non precipitino verso il baratro. La questione delle migrazioni e' molto complessa, lo so bene, ma qui si parla di salvataggio di persone in mare e anche il pop puo' parlare di argomenti importanti".



Ecco le prossime date del tour:

12 ottobre – Torino, Pala Alpitour

20 ottobre – Ancona, PalaPrometeo Estra

27 ottobre – Assago (MI), Mediolanum Forum SOLD OUT

4 novembre – Livorno, Modigliani Forum

7 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

16 novembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

26 novembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

7 dicembre – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

12 dicembre – Napoli, PalaPartenope

22 dicembre – Bari, PalaFlorio