Il "tocco" di classe di Madonna, ecco come prepara il décolleté prima dei concerti

Per essere sempre al top Madonna si assicura di scaldare bene la voce, prima di salire sul palco del Madame X World Tour . Su Instagram ha mostrato ai follower il particolare esercizio preparatorio: seduta su una sedia, con le mani tiene stretti i seni (strizzati in un corpetto di pizzo) e li fa ondeggiare vigorosamente, prima insieme e poi separatamente. "Che ci crediate o no aiuta le mie corde vocali", spiega lei.