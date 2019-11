Il sequel di "Joker" è già in lavorazione

Sull'onda di un successo conclamato sottolineato da incassi stratosferici, "Joker" avrà un sequel. La notizia arriva dall'Hollywood Reporter, secondo cui la Warner Bros avrebbe già dato il via libera al regista Todd Phillips per la lavorazione del secondo capitolo del blockbuster. Il protagonista sarà sempre Joaquin Phoenix. Per il momento nessun ha confermato o smentito la notizia.