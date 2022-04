Il ritorno delle Vibrazioni, ecco l'Ep "VI": "Raccontiamo le nostre cicatrici... per ripartire e andare oltre"

Così Francesco Sarcina, storico leader della band milanese Le Vibrazioni, racconta il senso del nuovo EP, "VI", uscito il 15 aprile. Nel disco anche il brano presentato a Sanremo, "Tantissimo", e altre cinque canzoni inedite. "E' un lavoro unico soprattutto sulla ripresa dei suoni, un lavoro pulito. Volevamo riportare il tipo di potenza della musica live. Il palco per noi è catartico, è dove siamo connessi tra di noi come band e con il pubblico", ha aggiunto il frontman del gruppo durante l'incontro di presentazione dell'EP.

Sei brani in tutto quindi che raccontano, in modo chiaro, una presa di posizione sonora e dove emerge l'animo più viscerale della band che presenta un sound compatto e in continua evoluzione. "Le canzoni sono tutte

autobiografiche,

perché a volte è necessario fermarsi e fare un bilancio su dove sei e dove si vuole andare", ha spiegato ancora il 45enne rocker milanese da poco padre per la terza volta.



E' un lavoro analogico, energico, con suoni suonati e ruvidi ma che non trascura le parte poetica e melodica. Le canzoni sono infatti racconti di frammenti di vita vissuta e di quelle cicatrici che rimangono indelebili sulla pelle. Cicatrici di cui Le Vibrazioni vanno fieri perché sono segni di amore e di evoluzione da cui ripartire per andare oltre.

Insieme al singolo "Tantissimo", tra le altre canzoni contenute nell'album figura "Raccontami di te" che Sarcina ha definito "una riflessione sull'ascoltare gli altri". Mentre "Ancora mia" per il rocker "racconta l'amore, la mia ultima esperienza con una persona stupenda che mi ha dato la mia terza figlia". C'è poi "Rosa intenso", "una canzone che adoro, una canzone pornografica perchè io amo il sesso femminile e lo vorrei sempre raccontare. E' una passione, che vorrei idolatrare", ha ammesso senza pudore Sarcina. Infine "Ridere ancora", "è la prima canzone scritta nelle prime tre settimane di pandemia. Io all'inizio avevo il panico, anche perché avevo i miei figli lontani, ma alla fine ho capito che bisognava solo tenere duro", ha spiegato.

Le Vibrazioni hanno già annunciato la prima data del loro nuovo tour autunnale che sarà il 1 ottobre 2022 al Fabrique di Milano. "Il live crea una dipendenza totale. Saremo al concerto del 1 maggio con 2 brani, poi ci sarà il tour estivo di cui comunicheremo presto tutte le date", ha dichiarato ancora Sarcina.

Le Vibrazioni, formate da

Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda,

sono una delle band italiane più longeve con oltre 20 anni di carriera. Hanno all'attivo 5 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute. Per Sarcina anche esperienze in tv, dove tornerà presto nel ruolo di tutor nel talent show 'The band'. "E' sempre bello dare un supporto alla musica, io ho avuto già l'esperienza di Amici e il consiglio che posso dare è sempre quello di suonare tanto. Le critiche possono fare male, ma se fatta in maniera intelligente la critica è costruttiva e aiuta a progredire", ha concluso il rocker lombardo.

"VI" verrà pubblicato anche in versione vinile limitata autografata e sarà disponibile nei negozi a partire dal 6 maggio.