Il processo di Johnny Depp contro Amber Heard diventa una canzone "polemica"... di Billie Eilish

La giovane cantautrice americana dei record ha cantato davanti al suo pubblico "TV", un pezzo scritto col fratello Finneas (che l'ha accompagnata alla chitarra), che fa riferimento alla battaglia per i diritti all’aborto in USA contrapposta al processo mediatico di Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard.

"Mi hai visto in TV?....Internet è impazzita guardando le star del cinema sotto processo/Mentre stanno ribaltando la Roe contro Wade". Questi i versi della canzone, una ballad romantica, che comincia raccontando della fine di una relazione e dei risvolti negativi dell'amore, per arrivare al potere distruttivo di tv e Internet.

Nei versi la Eilish fa riferimento a due eventi oggetto principale dei media nelle ultime settimane: il processo per diffamazione

tra Johnny Depp e Amber Heard e il tentativo della destra americana di rendere difficile se non impossibile abortire.

Billie Eilish

commenta con delusione come l'attenzione dei media e del pubblico televisivo sia stata catalizzata dalla vicenda Depp vs Heard, mentre in America è a serio rischio il diritto ad abortire, tema che le è sempre stato molto a cuore.

Leggi Anche Amber Heard non riuscirà a pagare il risarcimento di 10 milioni di dollari a Johnny Depp

La Corte Suprema degli Stati Uniti sarebbe infatti intenzionata a ribaltare l'esito del caso giudiziario Roe vs Wade, storica sentenza datata 1973 su cui si basa il diritto all'interruzione di gravidanza negli Stati Uniti.

Leggi Anche Billie Eilish e famiglia ospiti alla Casa Bianca

Jane Roe, nome inventato per tutelarne la privacy, è una donna americana che all'età di 16 anni sposò un uomo violento da cui ebbe due figlie. Incinta del terzo figlio fu contattata da un team di avvocate convinte di voler portare il suo caso in tribunale per far valere il suo diritto ad abortire. L'avvocato Henry Menasco Wade rappresentò lo stato del Texas nel processo che segnò una vittoria per il fronte pro-aborto.