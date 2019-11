"Il primo Natale" di Ficarra e Picone: ecco il poster ufficiale | Entra e guarda

Sarà un Natale speciale quello di Ficarra e Picone. Per l'esattezza sarà "Il primo Natale". E' questo infatti il titolo del nuovo film del duo comico che arriverà nella sale cinematografiche il 12 dicembre. Tgcom24 vi presenta in anteprima il poster del'opera in cui i due, con un viaggio nel tempo, finiscono nell'anno zero...