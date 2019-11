"La famosa invasione degli orsi in Sicilia" arriva al cinema

Dopo essere stato presentato nella sezione Un Certain Regard dell'ultimo Festival di Cannes, il 7 novembre arriva nelle sale italiane "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", il film di animazione di Lorenzo Mattotti tratto dal celebre libro di Dino Buzzati. A dare voce ai personaggi principali ci sono Toni Servillo, Antonio Albanese e Corrado Guzzanti. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.