Il padre di Britney Spears assolto per insufficienza di prove

Assolto per insufficienza di prove. Jamie, il padre di Britney Spears, era accusato di aver "scosso violentemente" Sean, il nipote 13enne. A puntare il dito era stato l'ex marito della cantante, Kevin Federline, che aveva denunciato alla polizia i presunti abusi. La procura distrettuale della contea di Ventura però ha verificato i fatti e ha annunciato che non ci sono gli estremi per una causa penale.