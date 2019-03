Il padre di Adele lavora come autista porta pacchi per 60 euro al giorno

Che tra Adele e il padre biologico, Mark Evans, 55 anni, ex alcolizzato, non corresse buon sangue era noto. I due non si vedono e non si sentono da anni. Il tabloid inglese The Sun però ha scoperto adesso che il genitore "rinnegato" della famosa popstar non se la passa proprio bene. Pare infatti che lavori come autista di una società di trasporti per una paga di circa 60/70 euro al giorno.

Una gran bella differenza di entrate se si pensa che la figlia di euro ne guadagna circa 170 milioni all'anno ed è la star under 30 più ricca del Regno Unito.



Di ricucire i rapporti col genitore però la postar non ha nessuna intenzione. Un vecchio e radicato rancore la porta a non voler avere nulla a che fare con lui nonostante i suoi tentativi di riconciliazione. Mark lasciò Adele (che aveva poco più di due anni) e sua madre Penny Adkins a causa dell'alcol. Pochi anni fa Evans aveva rilasciato un'intervista chiedendo perdono alla figlia per non essere stato un buon padre e suggerendo che la sua assenza sarebbe stata la causa delle vita un po' tormentata di Adele. Parole che la popstar non ha gradito e che hanno al contrario contribuito ad inasprire il rancore della cantante, che all'epoca disse: "Non sentirà mai più da me".



Un amico di Mark Evans ha dichiarato a The Sun: "Sa che ha commesso degli errori, ma gli piacerebbe aggiustare le cose e ottenere un po 'di perdono. Non sta cercando i suoi soldi o altro, vuole solo essere un nonno normale e comprare il suo gelato al nipote e roba del genere. Ha il cuore spezzato. Non ha una vita...".