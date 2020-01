Il Nucleo si è riformato dopo 10 anni: ecco "Cellule impazzite"

Dopo un lungo periodo di assenza durato dieci anni, torna sulla scena Il Nucleo . Dopo aver annunciato la reunion circa un anno fa, la band emiliana ha pubblicato il singolo " Cellule impazzite ", di cui Tgcom24 vi offre in anteprima il video . Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Oltre", in uscita in primavera.

Il gruppo è tornato nella formazione originale che Andrea Zanichelli voce e chitarra, Luca Canei alla batteria, Mauro Buratti al basso e ai synth e Marcello Presi alla chitarra. "Dopo l’ultimo concerto nel 2010, non abbiamo smesso di frequentarci, suonavamo spesso sugli stessi palchi in progetti diversi... a volte ci davamo una mano in studio per registrare delle parti. Andrea continuava a scrivere … creava e distruggeva canzoni ogni santo giorno. Poi ad un certo punto è ripartito qualcosa. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di trovarci a parlarne che eravamo di nuovo in sala prove, insieme".

"Cellule Impazzite” mantiene le caratteristiche che avevano reso il Nucleo una delle band più apprezzate e all’avanguardia, prima fra tutte la contaminazione tra elettronica e rock. Sin da subito brani come "Sospeso" e "Meccanismi" hanno scalato le classifiche radiofoniche, con ottimi risultati sia in termini di vendite che di critica. La componente electro-pop di quei successi rimane ancora dunque al centro del sound, mescolandosi alla parte più rock ed evolvendosi assieme ai testi, questi ultimi con una più marcata matrice cantautorale.